Хромосомный набор дочерних клеток
Биология
Хромосомный набор дочерних клеток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это митоз( деление соматических клеток) ,то хромосомный набор такой же как у клетки до деления. Если это мейоз (деление половых клеток), хромосомный набор вдвое меньше чем у клетки до деления.
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