Верхнее задание, третий номер. Все примеры. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо
Математика
Верхнее задание, третий номер. Все примеры. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=-36+69-17-42+32=6 2)=-8+12+7+12-20=3 3)=2 3/4+1 1/2-3 5/6= =2 9/12+1 6/12-3 10/12=5/12
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