Дайте ответ по быстрее плиз! (задание конечно сложноватое но решите как можно побыстрей)
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Дайте ответ по быстрее плиз! (задание конечно сложноватое но решите как можно побыстрей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Привет,нужно заменить на "Здравствуйте" 2)Удивлённый,нужно заменить на "удивительный" 3)Улицев,нужно заменить на "улиц"
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