Надо приложить кабель длиной 20 км каждый день работе прокладывать 400 м кабеля сколько метров кабеля им останется проложить после 10 дней работы

Математика

Надо приложить кабель длиной 20 км каждый день работе прокладывать 400 м кабеля сколько метров кабеля им останется проложить после 10 дней работы

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