Надо приложить кабель длиной 20 км каждый день работе прокладывать 400 м кабеля сколько метров кабеля им останется проложить после 10 дней работы

Математика
Надо приложить кабель длиной 20 км каждый день работе прокладывать 400 м кабеля сколько метров кабеля им останется проложить после 10 дней работы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 км=20000 м 20000-400*10=16000 м=16 км
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