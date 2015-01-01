Резисторы на 8 кОм и 1 кОм соединениы последовательно . Определите показания вольт??етра на крайних точках соединения , если сила тока в цепи равна 3 мА . Что покажут вольтметр , подключённые к первому и второму резистору ? ( с...
Физика
Резисторы на 8 кОм и 1 кОм соединениы последовательно . Определите показания вольт??етра на крайних точках соединения , если сила тока в цепи равна 3 мА . Что покажут вольтметр , подключённые к первому и второму резистору ? ( с дано и решением )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=8 кОм R2=1 кОм I=3 мА U1-? U2-? I=I1=I2=3 мА U1=I1*R1=3*8=24 B U2=I2*R2=3*1=3 B
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