Граната, которая летит со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2а осколка. Больший оскол??к, масса которого составляет 60% массы гранаты, продолжал двигаться в предыдущем направлении со скоростью 25 м/с. Найти скорость меньшего оск...

Физика

Граната, которая летит со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2а осколка. Больший оскол??к, масса которого составляет 60% массы гранаты, продолжал двигаться в предыдущем направлении со скоростью 25 м/с. Найти скорость меньшего осколка? Помогите пожалуйста)

Автор: Гость