Граната, которая летит со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2а осколка. Больший оскол??к, масса которого составляет 60% массы гранаты, продолжал двигаться в предыдущем направлении со скоростью 25 м/с. Найти скорость меньшего оск...
Физика
Граната, которая летит со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2а осколка. Больший оскол??к, масса которого составляет 60% массы гранаты, продолжал двигаться в предыдущем направлении со скоростью 25 м/с. Найти скорость меньшего осколка? Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения импульса mv= 0.6m*v1+0.4v2 10=0.6*25+0.4*V2 v2=(10-15)/0.4+ v2=-12.5 -движение в противополож. направлении
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