Назовите причины важнейших перемен в экономиком развитии XX в

История
Назовите причины важнейших перемен в экономиком развитии XX в
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Экономические революции, смена гос. строя многих стран, массовый переход на индустриальный лад.
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