Назовите причины важнейших перемен в экономиком развитии XX в
История
Назовите причины важнейших перемен в экономиком развитии XX в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономические революции, смена гос. строя многих стран, массовый переход на индустриальный лад.
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