Сочинение на тему назначение человека именно то чтобы делать добро

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Каждый человек наделен тягой к любви и доброте от рождения в равной степени. Одни люди, идя по жизни, развивают в себе эти качества, другие же, напротив, считают добродетели неприменимыми к современным условиям жизни. И это легко доказать. В то время как, с одной стороны, например, развивается благотворительность, с другой стороны, наблюдается рост преступности в мире. Каждый человек волен сам решить, по какому пути ему следовать. Но если верить, что в жизни действует «закон бумеранга», и то, что ты отдаешь миру (добро или зло) потом к тебе же и возвращается, то ответ очевиден.Как же приобщиться к добру? Способов, на самом деле очень много. Рассмотрим некоторые из них.Во-первых, к добру людей приобщает искусство. Ведь искусство есть не что иное, как тяга к прекрасному. Если у художника есть потребность донести какую-то истину до окружающего мира, поделиться своей точкой зрения, то он делает это через свои произведения. У каждого вида искусства свои способы общаться с аудиторией: для музыканта – это звук, для писателя – слово, для артиста – сцена, для художника – краски и т.д. Но, каким бы ни был способ, цель всегда одна – нести людям добро, любовь, гармонию.Во-вторых, с добром неразрывно связана такая сфера социально-духовной жизни общества, как религия. Как мы знаем из истории и литературы, религия не раз спасала человека, сбившегося с пути и желающего начать жить правильно. Более того, очень часто в случае каких-либо жизненных трудностей и неудач люди обращаются именно к Богу. Церковь может помочь осознать смысл жизни, поверить в добро и всё время надеяться на лучшее.И, наконец, самое главное, добро всегда живет внутри Вас. Нужно только прислушаться к своему сердцу и стараться делать правильные поступки. На жизненном пути человека встречается много соблазнов, способных сбить его с нужной дороги. Не надо всегда стараться идти по легкому пути. Загляните внутрь себя, попробуйте найти в себе силы на более сложные свершения. Берите пример с барона Мюнхгаузена, у которого каждый день по расписанию был запланирован подвиг. Пусть этот подвиг будет совсем маленький, но ведь богатство складывается из мелочей. Так пусть богатство Вашей души, Вашего внутреннего мира постепенно складывается из ежедневных маленьких подвигов.Я абсолютно уверена, что назначение человека именно в том, чтобы делать добро и затем передавать свой багаж ценностей последующим поколениям. В этом и заключается эволюция жизни