Предложите меры направление на сокращение потреблентя воды человечеством..

География
Предложите меры направление на сокращение потреблентя воды человечеством..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономьте воду в кране. Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь, моете руки, посуду и так далее. И в душе поступайте так же. Намочитесь и перекройте воду, пока намыливаетесь. А затем включите опять, чтобы ополоснуться. Поищите специальный клапан, который устанавливается за распылителем душа и поддерживает температуру воды такой, какой она была в момент последнего выключения. Набирайте холодную воду, которая вытекает из кранов, пока вы ждете ее разогрева до горячей. Используйте ее для полива растений или заливайте в бачок унитаза. В воде из резервуара с горячей водой может быть больше осадка или ржавчины, чем из резервуара с холодной, но все равно она пригодна для питья. Если вы пользуетесь фильтром для воды, то можете профильтровать собранную воду, разлить ее в бутылки для питьевой воды и поставить в холодильник. 2.Проверьте водопроводную систему – нет ли утечек, особенно протекающих бачков и смесителей. Устраните любые неполадки, которые обнаружите. Протекающий унитаз тратит почти два кубометра воды за день!
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