Каковы размеры Земли в сравнении с размерами Солнца и других планет Солнечной системы?

Гость: Гость:

Солнце - единственная звезда Солнечной системы. Масса Солнца равна 99,866% от суммарной массы нашей Солнечной системы, превышает массу Земли в 333 000 раз. Диаметр Солнца равен 109 диаметрам Земли. Объём - 1 303 600 объёмов Земли. Меркурий - является самой маленькой планетой земной группы. Радиус Меркурия составляет 2439,7 ± 1,0 км. Масса планеты 0,055 земной. Площадь 0,147 земной. Марс - превосходит по размерам только Меркурий. Масса планеты равна 10,7% массы Земли. Объём равен 0,15 объёма Земли. Венера - наиболее приближена к Земле по своим показателям. Период обращения 224,7 земных суток. Объём равен 0,857 земных. Масса - 0,815 земных. Земля - четвёртая в списке по величине после Меркурия. Нептун - по массе Нептун больше Земли в 17,2 раза. Уран - чуть больше Нептуна. Сатурн - классифицируется как газовый гигант на ровне с Юпитером, Нептуном и Ураном. Радиус планеты 57316±7 км. Масса - 5,6846 х 1026 кг. Юпитер - самая крупная планета в Солнечной системе. Классифицируется как газовый гигант. Радиус планеты 69173±7 км. Масса - 1,8986 х 1027 кг.