Сочинение на тему Осень
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Сочинение на тему Осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-это прекрасное время года когда все листья на деревьях желтеют и опадают. В сентябре начинается "бабье лето" это когда на улице тепло и начинают летать паутинки. Осенью начинают поспевать фрукты и овощи. Животные начинают делать запасы на зиму. Каждое животное по разному готовится к зиме. Медведь запасается жиром и ложится в спячку, белки носят к себе в домик шишки, орехи и т.д. Осень мое любимое время года.
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