Сочинение на тему "Почему Н.В.Гоголь назвал произведение "Ревизор" сборником пороков своего времени?"
Литература
Сочинение на тему "Почему Н.В.Гоголь назвал произведение "Ревизор" сборником пороков своего времени?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вполне возможно, что Н.В. Гоголь назвал свой комедийный рассказ «Ревизор» так, потому что суть рассказа была в том, что в город приезжал ревизор. По сути, это должна была быть тайна, но работник на почте, очень любил читать чужие письма. Так все и узнали о Ревизоре, что в скором времени прибудет к ним. Как только они узнали об этом, сразу читателям открывается картина беспорядка в городе. Например также самая больница. Врачь - немец. Лечит непонятно от чего, а таблички, написанные на его языке, никто не смог прочитать. Да и халат редко меняет. Так вот. Когда в отеле поселился незнакомец, его посчитали тем самым ревизором. Его водили, уделяли внимания и т.д. А настоящий ревизор все видел. Так в конце, когда они прочитали письмо ревизора, там было все написано, какие они идиоты и куда суют свои носы. Там говорилось о каждом. И когда зачитывали одного - все смеялись, пока не дошла очередь до них. Так вот. "Сборник пороков своего времени" рассказ получил заслуженно. В нем было перечисленно все, что только можно было представить.
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