Сочинение на тему „Россия и русский язык в моей жизни" ,только не из интернета ,8 класс, не короткое сочинение

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С рождения мы слышим вокруг себя русскую речь. Она сопровождает нас всю жизнь. В какой бы уголок России мы ни поехали, всюду нас сопровождает наш верный помощник – русский язык. В школе, дома, в театре, в кино – везде мы слышим русскую речь. Но мало кто задумывается, насколько важную роль в нашей жизни играет родной язык. Без него мы не смогли бы поговорить с друзьями, прочитать интересную книгу, написать письмо родственникам. Таким образом, русский язык является языком глобального общения, имеет огромное значение в нашей жизни и на мировой арене. Язык выступает как необходимый инструмент общения. Во время школьных перемен часто можно услышать высказывания, подобные этому: «Как же надоел этот урок русского языка! Учим его с первого класса! И зачем его учить? Все его и так знают!». Но знать русский язык досконально невозможно, хотя он нам и родной. Ведь возможности его безграничны! Русский язык можно учить всю жизнь, всегда узнавая что-то новое, но так и не познать всех его тайн. Значение русского языка в моей жизни я бы сравнил со значением Родины для меня. Как я не мыслю своей жизни без Родины, так не представляю её без русского языка. Русский язык - основа всей нашей духовной культуры, наш бесценный дар. Я многим ему обязан. Он дал мне возможность приобщиться к богатой, многовековой культуре населяющих Россию народов, узнать все об окружающей нас жизни. Я уверен, что русский язык поможет мне найти достойное место во взрослой жизни. Я благодарен судьбе, что живу в России, учусь в русской школе и изучаю русский язык и русскую литературу, и говорю на русском языке. Поэтому я утверждаю: «Значение русского языка в моей жизни велико!».