Помогите!✋ В предложении ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДУЕТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР укажите роли в предложен??и (то есть подлежащее , сказуемое .....)

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Помогите!✋ В предложении ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДУЕТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР укажите роли в предложен??и (то есть подлежащее , сказуемое .....)

Автор: Гость