Помогите!✋ В предложении ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДУЕТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР укажите роли в предложен??и (то есть подлежащее , сказуемое .....)
Русский язык
Помогите!✋ В предложении ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДУЕТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР укажите роли в предложен??и (то есть подлежащее , сказуемое .....)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий ( определение~ ) день ( обстоят., -.-.- ) дует ( сказуемое, = ) сильный ( ~ определение ) ветер ( -, подлежащее).
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