При каком соотношении СН4 и СО2 по числу молекул плотность смеси по воздуху 1.

Химия
При каком соотношении СН4 и СО2 по числу молекул плотность смеси по воздуху 1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(смеси)=D(возд)*29=1*29=29g/mol M(CH4)=16g/mol M(CO2)=44 g/mol M(смеси)/M(CH4) =1.8  M(смеси)/M(CO2) =0.6 CH4 : CO2 = 1.8 : 0.6 = 3 :1
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