Почему с высоты 20-30км температура воздуха начинает повышаться? Срочно!

География
Почему с высоты 20-30км температура воздуха начинает повышаться? Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этой высоте в стратосфере находится озоновый слой и в нём происходит задержка коротковолновой части ультрафиолетового излучения. Под влиянием этих лучей происходят различные химические реакции, т.е. происходит трансформация энергии и температура повышается.
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