Почему с высоты 20-30км температура воздуха начинает повышаться? Срочно!

Гость: Гость:

На этой высоте в стратосфере находится озоновый слой и в нём происходит задержка коротковолновой части ультрафиолетового излучения. Под влиянием этих лучей происходят различные химические реакции, т.е. происходит трансформация энергии и температура повышается.