Сочинение на тему снежная королева победа самоотверженной любви над рассудком

Гость: Гость:

Победа любви и добрая над злом - главная тема сказки Андерсена «Снежная королева». Известный сказочник утверждает, что сила любви и чувство искренней дружбы способны создавать дива. Маленькие дети - главные герои сказки «Снежная королева». Кай и Герда уже давно дружили. Они так любили друг друга, что готовые были пойти на подвиг ради дружбы. Так произошло, что проявлять всю силу своего характера пришлось Герде. Кай попал в плен к Снеговой королеве не за собственной воле. Он не смог своими силами избавиться заколдованного кусочка льда, который превратил его в черствого, щепетильного и наглого мальчика. Кай не осознавал собственного горя. Герда же знала его доброжелательным, красивым, и радушным. Она верила, что к Каю возвратятся его добродетели. Нужно только ему помочь. Лучшими есть те сказки, которые запоминаются надолго. Для меня такой сказкой стала «Снежная королева» Г.-К. Андерсена. Особенно понравилась мне главная героиня сказки - Герда. Эта добрая, умная и сообразительная девочка привлекла мое внимание своим поведением. Когда ее друг попал в беду, она пришла ему на помощь. Так делают только настоящие друзья. Дети игрались вместе все свое свободное время, выращивали замечательные розы на подоконные. Они находили прекрасное в обычных вещах, ведь были бедными. Зимние развлечения были для них наилучшим подарком в жизни. И дети совсем не думали они о том, что именно зима разведет их. А точнее, Снеговая королева, которая заморозила сердце Кая и забрала его с собой. Доброта Герди и ее пылкая вера в спасение Кая помогли ей преодолеть много трудностей на пути к цели. Встречи с разными людьми обогатили ее опыт. Она стала умнее. Герду не смогли сделать более сильной добрые чары, они были ей не нужны, ведь ее сила была настоящей, а не искусственной. Именно настоящие чувства воспевает Андерсен в своей сказке. Она учит нас делать добро, не оставлять друзей в беде и всегда идти к своей цели. Не нужно бояться трудностей и испытаний, ведь они только закаляют характер и волю. Мне очень понравилась сказка Андерсена «Снежная королева Я понял, что любовь и добро всегда побеждают зло. Герда всю зиму ждала Кая. Надеялась, верила в то, что он возвратится. Под конец зимы девочка поняла, что другу нужна помощь. Ведь он некогда не бросал ее самую, они всегда были вместе. Тогда Герда самая решила странствовать, лишь бы только найти соседского мальчика Кая. Путешествие Герди в поисках Кая содержала много интересных приключений. Девочка вежливо себя вела со старой колдуньей, с принцем и принцессой, с разбойниками, со старой лапландкой и даже с семьей воронов. Ее доброжелательность, вера в победу над Снеговой Королевой помогли ей достичь своей цели. Кая было спасено. Образ Герди надолго запомнился мне. Нужно при любых условиях делать добро, и тогда люди также будут относиться к тебе доброжелательно.