Снежная королева 3) во втором рассказе Мальчик и девочка вы узнали как жили Край и ??ерда. Похожи они на сказочных героев ? Расскажите о них. Найдите в тексте как автор характеризует их отношения Ханс Кристиан Андерсен

Гость: Гость:

Они похожи на сказочных героев, но с другой стороны это обычные дети, которые поверили в чудо. Но не пойдет же девочка 1 искать мальчика. Поэтому решайте сами. Это дети, которые знают, что такое дружба. У них доброе сердце. Но разлука для них была испытанием для настоящих друзей!