Сочинение на тему вид из окна 4 класс .Не забудьте прочитать задание .Заранее спасибо

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Сочинение на тему вид из окна 4 класс .Не забудьте прочитать задание .Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом году мы с родителями ездили в Санкт-Петербург на Сапсане. Место я заняла у окно, поэтому любовалась пейзажем. Мы проносились мимо полей, озер. Маленькие деревни и села сменяли друг друга. Мелькали мокушки могучих сосен и елей. Наша поездка мне очень понравилась.
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