Сочинение на тему вид из окна 4 класс .Не забудьте прочитать задание .Заранее спасибо

Гость: Гость:

В этом году мы с родителями ездили в Санкт-Петербург на Сапсане. Место я заняла у окно, поэтому любовалась пейзажем. Мы проносились мимо полей, озер. Маленькие деревни и села сменяли друг друга. Мелькали мокушки могучих сосен и елей. Наша поездка мне очень понравилась.