Задавать-основа слова?
Русский язык
Задавать-основа слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задавать: основа слова - задава (в основу слова не входит окончание -ть)
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