Помогите с таблицей. Что нужно писать во второй столбик и третий столбик?? наприм??р пишу в первый столбик: 1) Хрусталик Во втором и третьем столбике не знаю что писать Если не видно. То в таблице 1 столбик Строение глаза. ...

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Белочная (склера) Наружная плотная оболочка, состоящая из соединительной ткани. Защита глаз от механических и химических повреждений, от микроорганизмов; опора. Сосудистая 1. Собственно сосудистая пронизанная кровеносными сосудами. 2. Ресничное (цилиарное тело) 3. Радужка 4. Зрачок Питание глаза, пигмент поглощает световые лучи. 2. Мышцы и связки удерживают хрусталик Сетчатка Внутренняя поверхность содержит слой черного пигмента - фусцин. Внутренняя оболочка глаза, состоящая из фоторецепторов: палочек и колбочек. Пигмент поглощает световые лучи, делая изображение четче. Восприятие света, преобразование его в нервный импульс. Оптическая Роговица Прозрачная передняя часть белочной оболочки. Пропускает и преломляет лучи света. Водянистая влага Прозрачная жидкость, находящаяся за роговицей. Пропускает лучи света. Радужная оболочка Передняя часть сосудистой оболочки с пигментом и мышцами. Пигмент (меланин) придает цвет глазу и защищает сетчатку от УФО, мышцы меняют величину зрачка. Зрачок Отверстие в радужной оболочке. Регулирует количество света, расширяясь и суживаясь. Хрусталик Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза, окруженная ресничной мышцей. Преломляет и фокусирует лучи света, обладает аккомодацией. Стекловидное тело Прозрачное студенистое вещество. Заполнят глазное яблоко. Поддерживает внутриглазное давление. Пропускает лучи света. Световоспринимающая Фоторецепторы Расположены на сетчатке в форме палочек и колбочек. Палочки воспринимают форму (зрение при слабом освещении), колбочки – цвет (цветное зрение).