Срочно!! Объясните, как ты понимаешь следующие высказывания. Со всеми ли из них ты согласен? 1) Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме того, которое создано природой в виде различия между отдельными людьми. 2) ...

Обществознание

Срочно!! Объясните, как ты понимаешь следующие высказывания. Со всеми ли из них ты согласен? 1) Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме того, которое создано природой в виде различия между отдельными людьми. 2) Одни всегда будут выше других. Уничтожить неравенство сегодня, и завтра оно появится снова. 3) Истинное величие наций слагается из тех же качеств, которые составляют подлинное величие отдельных людей. 4) Мы- нация , верящая в разум, но если мы потеряет эту веру, заменив ее верой в силу оружия, мы погибнем, невзирая на все наше сверхатомное вооружение.

Автор: Гость