Прошу решите,напишите условие и решите саму задачу прошу!!!!!

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Пловец, бегун и лыжник участвовали в олимпиаде. Пловец проплыл 100 метров за 2 минуты. Бегун в своем нормативе затратил 3 минуты на дистанцию, бежав со скоростью 100м/мин.А лыжник проехал 900 метров за 5 минут. Найдите скорость пловца и лыжника, и дистанцию бегуна на соревнованиях? v=s/t s=v*t пловец t=2 мин. s=100 м v-? v=100/2=50 м/мин. бегун v=100м/мин. t=3 мин. s-? s=100*3=300м лыжник t=5 мин. s=900м v-? v=900/5=180 м/мин.