Сочинение на тему зимний лес дам 10 балов срочно!!!!Желательно сразу

Гость: Гость:

Зимний лес похож на заколдованную страну Снежной королевы. Здесь царствует тишина. Пушистый белоснежный ковер устилает землю. Он также накинут на ветви деревьев, как шуба. Кажется, будто деревья в зимнем лесу одели сказочный наряд. Все вокруг украшено ослепительным снегом, прозрачным льдом и серебристой изморозью. Лес - как будто казна хрупких зимних драгоценностей. Только ветви замерзших деревьев иногда скрипят и трещат от мороза. И скрип снега под ногами нарушает тишину во время прогулки по зимнему лесу. Но вообще зимой здесь трудно прходить. Можно провалиться в сугроб по колено, а бывает, что и по пояс. Когда идешь по зимнему лесу, кажется, что в нем нет ни одной живой души. Якобы все птицы, звери и насекомые покинули эту местность в поисках тепла или залегли в спячку. Даже вороны подались в города, кормиться возле людей. Но в этот же миг заяц-беляк, невидимый на снегу, наблюдает за путешественниками. Жизнь в зимнем лесу затихает, но не останавливается