сочинение о дружбе со своим дедушкой, о том, как вы с ним проводите время.

Гость: Гость:

Мой дедушка родился во время войны, когда взрывались фашистские снаряды и бомбы, разрушаягорода и села нашей великой страны. О своем голодном, послевоенном детстве дедушка помнит до сих пор и учит меня бережно, с особым уважением, относиться к хлебу, который для детей его поколения был редким лакомством. Любовь к земле осталась у моего дедушки на всю жизнь. И хотя он выбрал профессию военного , свободное время всегда посвящал работе на дачном участке, выращивая неплохие урожаи овощей и фруктов. Когда мой дедушка вышел на пенсию, я с удовольствием возился вместе с ним с рассадой, прополкой и обрезанием деревьев, потому что хотел быть во всем похожим на него. Дедушка часто рассказывал мне о далеких местах своей службы, и каждый год водил на военные парады 9 Мая в День Победы. Он надевал свою форму артиллериста и, торжественно прижимая к груди снятую фуражку, еле сдерживая слезы, скорбно стоял у могилы неизвестного солдата. Я заглядывал ему в глаза и видел в них отблески отгоревших пожарищ войны, смешанных с болью незаживающих ран. С моим любимым дедушкой мне всегда и везде было интересно. Он со знанием дела отвечал на любые мои вопросы и научил меня любить книгу – источник знаний. Мы часто бродили по лесу в поисках дикой малины и грибов, а иногда просто любовались осенним листопадом или хрустальной сказкой зимы. Даже дома, когда за окном бушевала непогода, нам с дедушкой было чем заняться. Мы своими руками готовили для родных и друзей незатейливые поделки из каштанов, желудей и еловых шишек, превращая их в любимых героев детских сказок. Мой дедушка всегда был сдержан и спокоен, поэтому все вокруг прислушивались к его мнению и относились с почтением. Я расту и впитываю дедушкину науку, чтобы быть достойным внуком и приемником семейных традиций.