Сочинение по литературе тема:Что добавляет читательский опыт жизненному опыту ? Очень нужно, примерно на 350 слов, можно меньше

Гость: Гость:

Пишу кратко, разверни потом побольше по такому плану: 1) жизненный опыт каждого человека - это его прямой опыт. Но мы также можем получить и косвенный опыт, то есть, воспользоваться опытом, который приобрели другие. 2) во время чтения мы погружаемся в лит. произведение, как бы примеряем на себя ситуации, в которые попадают герои, их поведение. Смогли бы мы так же как они? Хотели бы мы так же как они? 3) некоторые ситуации в жизни бывают очень тяжёлыми. Например, есть люди, которые покончили жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Такие вещи нельзя отменить, если они произошли на самом деле. Но читая про такое в книге, можно почувствовать бессмысленность такого поступка, понять, что таким глупым и трагическим способом ничего нельзя улучшить. 4) кроме чувств и "виртуальных" ситуаций, которые мы примеряем на себя во время чтения, сам процесс чтения помогает нам лучше овладеть языком, лучше выражать свои мысли. А в жизни человеку, который хорошо говорит, гораздо легче, чем косноязычному.