Сочинение по литературе тема:Что добавляет читательский опыт жизненному опыту ? Очень нужно, примерно на 350 слов, можно меньше
Литература
Сочинение по литературе тема:Что добавляет читательский опыт жизненному опыту ? Очень нужно, примерно на 350 слов, можно меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу кратко, разверни потом побольше по такому плану: 1) жизненный опыт каждого человека - это его прямой опыт. Но мы также можем получить и косвенный опыт, то есть, воспользоваться опытом, который приобрели другие. 2) во время чтения мы погружаемся в лит. произведение, как бы примеряем на себя ситуации, в которые попадают герои, их поведение. Смогли бы мы так же как они? Хотели бы мы так же как они? 3) некоторые ситуации в жизни бывают очень тяжёлыми. Например, есть люди, которые покончили жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Такие вещи нельзя отменить, если они произошли на самом деле. Но читая про такое в книге, можно почувствовать бессмысленность такого поступка, понять, что таким глупым и трагическим способом ничего нельзя улучшить. 4) кроме чувств и "виртуальных" ситуаций, которые мы примеряем на себя во время чтения, сам процесс чтения помогает нам лучше овладеть языком, лучше выражать свои мысли. А в жизни человеку, который хорошо говорит, гораздо легче, чем косноязычному.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик предложил увеличить число 257 в 17 раза но он ошибся и увеличили его на 17 опре??елити разнису между требуемым и полученым числом
Русский язык
Спиши и проверьте. и напишите проверочный слова Д-чувство,здравствуй Л-солнце ??-грустный,лестница,свистнул,известный,прелестный,счастливый,о...