Сочинение по пословице (умный винит себя а гордый других)
Литература
Сочинение по пословице (умный винит себя а гордый других)
Ответ(ы):
Гость:
Умный человек который винит себя за свои поступки а не других
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