Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого "Кавказский пленник" на тему: Дина как выразит??ль лучших человеческих качеств План 1) первая встреча с Диной 2) человеческие качества Дины 3) роль Дины в побеге Жилина

Литература
Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого "Кавказский пленник" на тему: Дина как выразит??ль лучших человеческих качеств План 1) первая встреча с Диной 2) человеческие качества Дины 3) роль Дины в побеге Жилина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хочу сравнить двух героев рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский плен-ник» : Жилина и Костылина. На мой взгляд, уже давая героям имена, автор заложил в них смысл слов «костыль» и «двужильный» . Первое обозначает устройство, служащее опорой при ходьбе, а второе - выносливый, сильный. Следовательно, Косты-лин не может в ЖИЗНИ без опоры («костыля») , а Жилин – физически сильный, стойкий, способный много вынести и выдержать. Жилин и Костылин – офицеры русской армии времён войны на Кавказе. Они попали в плен из-за Костылина, который предложил отделиться от обоза и поехать самим. Костылин и Жилин попали а плен. Два «брата по несчастью» , они и в плену вели себя по-разному. Жилин показал себя смелым и решительным человеком, который нико-гда по доброй воле не попал бы в плен. «Не дамся же живой…» , «С ними что робеть, то хуже». Костылин проявил себя как трусливый человек. Жилин был исполнен твёрдости в осуществлении побега, действовал решительно и предусмотрительно: «Жилин уж наперёд прикормил собаку» , «Стал Жилин немного понимать по-ихнему» . А Костылин этих качеств не проявлял, он без-действовал, и создаётся такое впечатление, что его парализовал страх смерти. Жилин мужественнее, выносливее, сильнее Костылина не только физи-чески, но и нравственно: «Тяжело Жилину, ноги тоже в крови и уморился. Нагнётся, поправит, подкинет, чтобы повыше сидел на нём Костылин, тащит его по дороге» . Из Костылина верный друг не получится, так как в нём нет ни преданности, ни верности, а чтобы быть настоящим другом и товарищем эти качества необходимы. Костылин бросил своего сослуживца в беде, а Жилин - нет: «Не годиться товарища бросать» У татар тоже было разное мнение о пленниках: Костылина они звали «смирным» , а Жилина - «джигитом» . Это показывало то, что они его уважали. Жилин выбрался из ямы и смог убежать из плена только благодаря по-мощи татарской девочки Дины, которая видела в нём настоящего доброго че-ловека, а не врага. На мой взгляд, главная идея рассказа – научить людей не сдаваться да-же в трудных обстоятельствах и ситуациях, упорно добиваться цели, быть до-брыми, смелыми, храбрыми и преданными. В этом рассказе слабодушие и пассивность Костылина противопоставлены активности, стойкости и чело-вечности Жилина. Мужество и выдержка помогли ему бежать к своим, пре-одолевая все препятствия и преграды. Мне кажется, Л. Н. Толстой назвал рас-сказ «Кавказский пленник» потому, что только Жилин может быть примером для подражания.
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