Сочинение по русскому языку важно ли знать имя числительное
Русский язык
Сочинение по русскому языку важно ли знать имя числительное
Ответ(ы):
Гость:
Числительные знать важно!Ведь без них мы не сможем правильно говорить или писать предложения.Вот например:Я вижу трёх льва-это не правильно.Нужно сказать Я вижу три льва.
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