Сочинение по теме: что такое отзывчивость. Буду очень благодарна, за помощь!
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Сочинение по теме: что такое отзывчивость. Буду очень благодарна, за помощь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отзывчивость это когда человек очень весёлый не унывает ! Когда например чашку разбил отзывчевый человек не плачет и не грустит !!! :-D
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