Сочинение про Хасавюрт

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Хасавю́рт (произносится [хасавъю́рт][источник не указан 176 дней] / [xəsɐvˈjʉrt]; авар. Хасавюрт, кум. Хасавюрт, чеч. Хаси-Эвл, лакск. Хасав, лезг. Хасавюрт) — город в России, административный центр Хасавюртовского района Республики Дагестан[2]. Образует Городской округ город Хасавюрт. Железнодорожная станция Хасав-Юрт[3]. Население — 138 420[1] чел. (2016)[⇨] Основан в 1846 году как крепость Ярыксув[⇨], в 1931 году получил статус города.