Сочинение рассуждение чтотакое самовоспитание?

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Самовоспитание - это прежде всего работа над собой, самоусовершенствование. Человек, занимающийся самовоспитанием, должен быть, прежде всего умен и мудр, иначе ни к чему хорошему, эти занятия, не приведут. При самовоспитании, происходит усовершенствование у себя положительных качеств и устранению отрицательных. Для того, чтобы работать над собой, нужно не "абы как", владеть собой, и своим разумом, уметь адекватно себя оценивать и самоосознавать. Под влиянием этих причин создаются внутренние предпосылки для самовоспитания, формируются потребности, взгляды и убеждения, уточняются или складываются жизненные идеалы и цели.