Сочинение-рассуждение "Какой подарок лучше?"

Гость: Гость:

Однажды внучка с дедушкой поспорили. Дедушка говорил: "В дни рождения нужно дарить только то, что сделано своими руками!" А внучка отвечала, что если она подарит самодельный подарок, то все скажут, что она жадная девочка и плохая подруга. Я считаю, что девочка не права. Во-первых, подарок, сделанный своими руками, ценнее, чем подарок купленный, потому что человек вкладывает в него кусочек своей души. Во-вторых, если сильно потрудиться над таким подарком, то он будет даже красивее купленного подарка. В-третьих, по подарку человека нельзя судить. Главное, чтобы гость позаботился об имениннике, о том, чтобы именинник в свой праздник не остался без внимания. А внимание можно выразить и стихотворением собственного сочинения, и песенкой, сочинённой к празднику, и оригинальной шуткой - совсем необязательно дарить именно вещь. В-четвертых, я убеждена, что от стоимости подарка отношение к человеку не должно меняться. Ведь внучка считала как: если преподнести недорогой подарок, то окружающие могут подумать, что человек жадный и не уважает именинника… Но так делать нельзя, потому что этот человек может оказаться из небогатой семьи. И поэтому я сама стараюсь делать подарки свои руками. К сожалению, это не всегда получается, потому что иногда не хватает времени. И я советую всем дарить самодельные подарки, потому что они сделаны с душой.