Сочинение рассуждение на тему чему нас учат домашние животные
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Сочинение рассуждение на тему чему нас учат домашние животные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
домашние животные учат нас быть ответственным.Когда мы ухаживанм за животными мы показываем что не равнодушны у окружающему миру.Когда человек берет животного то ондолжен знать что он так же берет на себя ответственность.Животные учат нас что бы были добрыми хорошими и т.д
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