Сочинение рассуждение на тему чему нас учат домашние животные

Гость: Гость:

домашние животные учат нас быть ответственным.Когда мы ухаживанм за животными мы показываем что не равнодушны у окружающему миру.Когда человек берет животного то ондолжен знать что он так же берет на себя ответственность.Животные учат нас что бы были добрыми хорошими и т.д