Сочинение ребята нашего двора

Литература
Сочинение ребята нашего двора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня много друзей,во дворе.Все они добрые.Но иногда мы ссоримся.Особенно часто мы играем в вместе летом на летних каникулах.Сейчас мы редко играем потому что сейчас школьные дни.
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