Сочинение "Романтическая история любви в романе А.С. Пушкина "Добровский"

Гость: Гость:

Ну их история чем-то похожа на историю Ромео и Джульеты. Добровский влюбился в дочь главного врага,Машу. Он выдавал себя за учителя Французкого. И влюблялся всё в Машу сильнее и сильнее,и Маша не ровно дышала к Добровскому. То есть она влюблялась в учителя не зная что это главный враг её отца! Узнав что учитель Дубровский ,Маша конечно испугалась. Но Добровский взял её за руку и сказал(не помню что он сказал найдёшь в учебнике.там где Добровский раскрывает себя). Маша конечно ему поверила. И так начались их отношения. Когда Маша узнала что её выдают замуж за мужчину котрая она не любит она пала в ужас. Не знаю почему может не хотела выходить замуж,или хотела быть только женой главного героя. Маша решает написать главному герою(не помню как тоже в учебнике найдёшь). Но как мы знаем Добровский не успевает. Маша не пошла за ним не потому что она его не любила.она боялась опозорить честь своей семьи. Подумать только! Дочь генерала сбежала с бандитом! Добровский уехал без неё,но я думаю они не забудут друг.друга. Это я написала в кратце,напиши ещё свои слова и предложения