Сочинения для 4 класса "я хочу стать летчиком"
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Сочинения для 4 класса "я хочу стать летчиком"
Ответ(ы):
Гость:
С самого детства мне нравилось играть в самолеты. Я постоянно смотрел в небо, когда пролетал самолет. Когда я вырасту, то хочу стать летчиком. Мне очень нравится эта профессия. Летчики - это храбрые и смелые люди. Это ответственная работа. Летчики хорошо умеют ореинтироваться в небе. Когда я стану летчиком, то буду летать в разные страны. Очень сложно управлять самолетом, но интересно. Что бы стать летчиком, я должен хорошо учиться и заниматься спортом.
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