Задание 1. Запишите два соседних числа (образец: 4lt;5lt;6): а) 0, б) -3, в) -10, г) -20, д) -100, е) -1, ж) -77, з) 24. Задание 2. Запишите в порядке возрастания: а) -12, -3, -1, -10, -5; б) 2, 8, -8, -6, 0; в) -10, -15, -1, 1...

Математика

Задание 1. Запишите два соседних числа (образец: 4lt;5lt;6): а) 0, б) -3, в) -10, г) -20, д) -100, е) -1, ж) -77, з) 24. Задание 2. Запишите в порядке возрастания: а) -12, -3, -1, -10, -5; б) 2, 8, -8, -6, 0; в) -10, -15, -1, 1, 15, 10. пожалуйста люди!!

Автор: Гость