Задание 1. Запишите два соседних числа (образец: 4lt;5lt;6): а) 0, б) -3, в) -10, г) -20, д) -100, е) -1, ж) -77, з) 24. Задание 2. Запишите в порядке возрастания: а) -12, -3, -1, -10, -5; б) 2, 8, -8, -6, 0; в) -10, -15, -1, 1...

Математика
Задание 1. Запишите два соседних числа (образец: 4lt;5lt;6): а) 0, б) -3, в) -10, г) -20, д) -100, е) -1, ж) -77, з) 24. Задание 2. Запишите в порядке возрастания: а) -12, -3, -1, -10, -5; б) 2, 8, -8, -6, 0; в) -10, -15, -1, 1, 15, 10. пожалуйста люди!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобедренном треугольнике МВР.Внешний угол ВРТ =126 градусов. Найти : угол РМВ
Ответить
Литература
Стихи на военно патреотичискую тему
Ответить
Математика
Решите уравнение 1/2x+1=-1/3(x+3/4) /-это дробная черта если можно рисунок
Ответить
Алгебра
7-4(3х-1)=5(1-2х) помогите пожалуйста))
Ответить
Русский язык
Почеркните главные члены .На клумбе рос куст алых роз.
Ответить