Сочинения Иван царевич и серый волк 4 класс

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Картина «Иван-Царевич на Сером волке» написана художником В. М. Васнецовым в 1889 году. Её сюжет был навеян русской народной сказкой о смелом и бесстрашном герое и его верном и преданном помощнике. Обнимая свою прекрасную спутницу как сокровище, Иван-Царевич тревожно и настороженно оглядывается вокруг. Её обессиленно упавшие руки и печальные глаза говорят об огромной усталости и пережитом страхе. Верный спутник царевича Серый волк, преодолевая усталость, стремительно мчится вперёд, унося седоков всё дальше. Его зоркие глаза готовы заметить малейшую опасность, а могучие лапы легко преодолевают топкое болото с кувшинками. Однако, несмотря на свою силу и ловкость, волк тоже очень устал и держится с трудом. Гнетущая и печальная атмосфера картины вызывает ощущение тревоги и опасности. И только цветущая яблоня своими нежными цветами вызывает светлые чувства и укрепляет веру в счастливый финал истории.