Сочинить Словосочетания о басне

Литература
Сочинить Словосочетания о басне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое на Ваш взгляд ключевое СЛОВОСОЧЕТАНИЕ в басне А.Крылова "Ворона и Лисица"? Закрыт 7 лет назад Любимые! Пока и близко не было к моей версии. Подсказка - это поворотный момент фабулы. Дополнен 7 лет назад Близко было, но формально близко. Не забывайте про категорию. Дополнен 7 лет назад Отвечайте, пожалуйста, повторно в комментариях. Дополнен 7 лет назад Так как больше нет желающих ответить, и нет ожидаемого мною ответа, то ДАЮ ПРАВИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ, а выбор самого достойного оставляю на волю публики.
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