. Какие виды традиционного искусства стали основой казахской литературы и профес??ионального музыкального искусства?

Музыка
. Какие виды традиционного искусства стали основой казахской литературы и профес??ионального музыкального искусства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искуство это рисовать надо а литература читать
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