(x+15)-6=17 (24+x)-21=10 (45-y)+18=58 решить уавнения
Математика
(x+15)-6=17 (24+x)-21=10 (45-y)+18=58 решить уавнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x+15-6=7 x= 7+6-15 x= -2 2) 24+x-21=10 x=10+21-24 x=7 3) 45- y+18=58 -y=58-45-18 -y= -5
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