За 2 мин можно сосчитать до 120.До какого числа можно сосчитать за 10 с?
Математика
За 2 мин можно сосчитать до 120.До какого числа можно сосчитать за 10 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 6 1)120:2=60 2)60:10=6
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