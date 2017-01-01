Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?

Математика
Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость наполнения водой - 1/10 - для узкой и 1/7 - для широкой. Сравниваем 1/4 * 3 ч - широкая за 3 ч   и  1/10 * 7 ч - узкая  за 7 часов  3/4 = 0,75 (широкая)  > 0,7 (узкая)  ОТВЕТ Узкая дает меньше воды.  
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