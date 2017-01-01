Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?

Математика

Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?

Автор: Гость