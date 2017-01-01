Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?
Математика
Можно с условием!!!!??? Через узкую трубу бассейн наполняется за 10ч,а через широкую-за 4 ч. Какая труба дает меньше воды:широкая за 3 ч или узкая за 7ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость наполнения водой - 1/10 - для узкой и 1/7 - для широкой. Сравниваем 1/4 * 3 ч - широкая за 3 ч и 1/10 * 7 ч - узкая за 7 часов 3/4 = 0,75 (широкая) > 0,7 (узкая) ОТВЕТ Узкая дает меньше воды.
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