Твёрдая известковая раковина, постоянное прикрепления ко дну и различным предметам, отсутствие
Биология
Твёрдая известковая раковина, постоянное прикрепления ко дну и различным предметам, отсутствие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идёт о двустворчатых моллюсках.
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