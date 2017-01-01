Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.

Математика
Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48÷4=12  2) 96÷12=8  Ответ: За 8 дней он изготовит 96 купольных жердей.
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