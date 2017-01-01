Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.

Математика

Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.

Автор: Гость