Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.
Математика
Мастер за 4 часа изготовил 48 купольных жердей . За сколько дней он изготовит 96 таки?? купольных жердей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48÷4=12 2) 96÷12=8 Ответ: За 8 дней он изготовит 96 купольных жердей.
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