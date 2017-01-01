Срочно нужны отрывки из прозв Шинель (Н.В.Гоголь)

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Срочно нужны отрывки из прозв Шинель (Н.В.Гоголь)
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Автор: Гость
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Гость:
"...Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин)..." "...как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным..." "...ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать всё, что он ни думает..." "...всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное..." "...Так уж на святой Руси всё заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника..." "...Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться..." "...За ужином выпил он стакана два шампанского – средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям..." "...оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их..." "...он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного
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