Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, ученые называют: природой, ок??ужающей средой, неживой природой

Окружающий мир

Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, ученые называют: природой, ок??ужающей средой, неживой природой

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