Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, ученые называют: природой, ок??ужающей средой, неживой природой
Окружающий мир
Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, ученые называют: природой, ок??ужающей средой, неживой природой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружающей средой обитания
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