Расставь порядок выполнения действий,запиши промежуточные ответы и найди значен??я выражений. 6·7+(70-14):8=
Математика
Расставь порядок выполнения действий,запиши промежуточные ответы и найди значен??я выражений. 6·7+(70-14):8=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-14 1 действие 6х7 2 действие то что получилось в 1 делить на 8 3 действие 2 действие-3 действие 4 действие 70-14=56 6х7=42 56:8=7 42+7=49
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