Помогите пожалуйста написать краткое сочинение на тему "Гроза" или "бесприданница"
Литература
Помогите пожалуйста написать краткое сочинение на тему "Гроза" или "бесприданница"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза Гроза бывает вовремя дощю. Гроза она можеть быть с молнеей. Вопще оно красиво но некаторым людям страшно выходить наулицу.
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